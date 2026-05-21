МТС Банк отмечает рост транзакционной активности после партнерства с Ozon
17:56 21.05.2026
МТС Банк отмечает рост транзакционной активности после партнерства с Ozon

Символика компании МТС
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Партнерство с Ozon по программе лояльности "Зеленая цена" укрепляет позиции МТС Банка в сегменте ежедневного банкинга, расширяет охват клиентской аудитории через цифровые витрины страны и способствует росту транзакционной активности клиентов, сообщается в пресс-релизе банка о финансовых результатах за I квартал 2026 года.
С 4 мая 2026 года владельцы карт МТС Деньги в рамках программы получают дополнительные скидки на маркетплейсе.
"Для банка это важный шаг в развитии модели ежедневного взаимодействия с клиентом", – сообщается в пресс-релизе банка.
В Ozon прокомментировали РИА Новости, что также фиксируют рост транзакций по картам присоединившихся банков.
"Несмотря на то, что пока прошло мало времени с момента присоединения новых партнеров к программе лояльности, мы уже видим рост транзакций по их картам. Это говорит о том, что сама программа – это эффективный инструмент для повышения клиентской лояльности", – отметили в пресс-службе маркетплейса.
 
