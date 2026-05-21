МСП с начала года застраховали экспорт на 250 млн руб

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Компании МСП с начала года застраховали экспортные поставки на 250 миллионов рублей через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр.

"Цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) стала ключевым инструментом для малого и среднего бизнеса, желающего застраховать свои экспортные поставки. Благодаря сервису по страхованию отсрочки платежа для МСП 34 компании из 20 регионов России с начала года смогли получить страховую защиту своих контрактов на общую сумму порядка 250 миллионов рублей. Продукт позволяет экспортерам предлагать зарубежным партнерам конкурентные условия, при этом не опасаясь рисков неплатежа", - отмечается в пресс-релизе.

Платформа "Мой экспорт" работает по принципу "одного окна", интегрируясь с государственными информационными системами. Данные в заявлениях заполняются автоматически, а статус заявки можно отслеживать в личном кабинете 24/7.

Сервис доступен из любой точки страны, предлагает льготные условия страхования и равные возможности для компаний из всех регионов. Стоимость услуги по страхованию отсрочки платежа для МСП при оформлении через платформу составляет всего 30 тысяч рублей, что значительно дешевле стандартных рыночных условий. Весь процесс выпуска документов занимает до восьми рабочих дней, а страховой лимит по одному договору может достигать 10 миллионов рублей. При этом не требуется предоставлять финансовую отчетность иностранного покупателя - достаточно электронного заявления. Договор заключается путем принятия оферты, а страховая защита вступает в силу сразу после оплаты премии. Полис покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств покупателя и действует в течение года с максимальным сроком отсрочки платежа 90 дней.

Продукт "Страхование отсрочки платежа для МСП" разработан специально для того, чтобы малый и средний бизнес мог предлагать зарубежным партнерам конкурентные условия сотрудничества, не опасаясь рисков, связанных с получением платежей после поставки товара или оказания услуг.

Для новых пользователей подготовлена подробная видеоинструкция, которая пошагово объясняет процесс оформления страховки. Ознакомиться с ней можно по ссылке.