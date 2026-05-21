Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят в Москве

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С начала 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реализации проекта по строительству газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Нагатино" с реконструкцией газопровода среднего давления на юге столицы", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, новый объект повысит надежность и устойчивость системы газоснабжения РТС, обеспечивающей теплом и горячей водой значительную часть потребителей округа.

"Проект реализуется в два этапа в условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства. Строительство ведется с применением как открытого, так и закрытого способа прокладки. Открытый способ предполагает разработку траншей с последующей укладкой трубопровода и восстановлением территории", - добавляется в сообщении.

На сложных участках используются современные бестраншейные технологии: бурошнековое бурение, микротоннелирование, горизонтальное наклонное бурение, а также метод управляемого прокола.

"Это позволяет минимизировать воздействие на городскую инфраструктуру и неудобства для жителей. Общая протяженность газопровода составляет более 1,2 километра: 858 метров проложат в рамках первого этапа и около 360 метров - в рамках второго. Газопровод монтируют из полиэтиленовых труб диаметром 500 миллиметров, в том числе с размещением в защитных футлярах", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, проект предусматривает строительство шести закрытых переходов и размещение запорной арматуры. На первом этапе установят четыре устройства, на втором — одно.

"Оборудование оснастят системой дистанционного управления и интегрируют в автоматизированную систему диспетчерского управления АО "Мосгаз". Для этого применяются шкафы с запорными устройствами собственного производства столичного газового хозяйства, а также прокладываются кабельные линии", - говорится в сообщении.

Реализация проекта позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение РТС "Нагатино", создать дополнительный резерв мощности и повысить устойчивость инженерной инфраструктуры ЮАО Москвы, отмечается на сайте.