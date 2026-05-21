Рейтинг@Mail.ru
Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят в Москве - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:37 21.05.2026 (обновлено: 17:39 22.05.2026)
Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят в Москве

Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят на юге Москвы

© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"Газопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Нагатино" строят на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С начала 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реализации проекта по строительству газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Нагатино" с реконструкцией газопровода среднего давления на юге столицы", - говорится в сообщении.
Замену остекления завершили на 13 надземных пешеходных переходах в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Замену остекления завершили на 13 надземных пешеходных переходах в Москве
18 мая, 17:55
Как отмечается на сайте, новый объект повысит надежность и устойчивость системы газоснабжения РТС, обеспечивающей теплом и горячей водой значительную часть потребителей округа.
"Проект реализуется в два этапа в условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства. Строительство ведется с применением как открытого, так и закрытого способа прокладки. Открытый способ предполагает разработку траншей с последующей укладкой трубопровода и восстановлением территории", - добавляется в сообщении.
На сложных участках используются современные бестраншейные технологии: бурошнековое бурение, микротоннелирование, горизонтальное наклонное бурение, а также метод управляемого прокола.
"Это позволяет минимизировать воздействие на городскую инфраструктуру и неудобства для жителей. Общая протяженность газопровода составляет более 1,2 километра: 858 метров проложат в рамках первого этапа и около 360 метров - в рамках второго. Газопровод монтируют из полиэтиленовых труб диаметром 500 миллиметров, в том числе с размещением в защитных футлярах", - подчеркивается в сообщении.
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Москве завершили реконструкцию газопровода в районе Соколиная Гора
15 мая, 15:44
Кроме того, проект предусматривает строительство шести закрытых переходов и размещение запорной арматуры. На первом этапе установят четыре устройства, на втором — одно.
"Оборудование оснастят системой дистанционного управления и интегрируют в автоматизированную систему диспетчерского управления АО "Мосгаз". Для этого применяются шкафы с запорными устройствами собственного производства столичного газового хозяйства, а также прокладываются кабельные линии", - говорится в сообщении.
Реализация проекта позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение РТС "Нагатино", создать дополнительный резерв мощности и повысить устойчивость инженерной инфраструктуры ЮАО Москвы, отмечается на сайте.
"Сейчас выполнено около 30% от общего объема работ. Их планируется завершить в четвертом квартале 2026 года", - подчеркивается в сообщении.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Бытовая идентификация. Как отличить сотрудника "Мосгаза" от мошенника
30 апреля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала