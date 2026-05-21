В Москве два ученика взорвали петарды в школе и попали в больницу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два ученика взорвали петарды на территории школы на юге Москвы, их госпитализировали с травмой рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"Сегодня в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук", - рассказали в пресс-службе.
В депобре отметили, что в школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу имени Филатова.
"В происшествии разбираются правоохранительные органы. Департамент оказывает полное содействие, также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося", - добавили в пресс-службе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, "предварительно установлено, что сегодня во дворе школы, расположенной на Дорожной улице, двое несовершеннолетних получили травмы в результате использования пиротехнического изделия". Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.