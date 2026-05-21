Рейтинг@Mail.ru
В Москве два ученика взорвали петарды в школе и попали в больницу - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 21.05.2026 (обновлено: 15:04 21.05.2026)
В Москве два ученика взорвали петарды в школе и попали в больницу

В Москве два ученика взорвали петарды на территории школы, их госпитализировали

© Фото : соцсетиАвтомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард
Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : соцсети
Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два ученика взорвали петарды на территории школы на юге Москвы.
  • Подростки получили травмы рук и были госпитализированы в детскую больницу имени Филатова.
  • Правоохранительные органы разбираются в происшествии, департамент образования инициировал внутреннюю проверку.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два ученика взорвали петарды на территории школы на юге Москвы, их госпитализировали с травмой рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"Сегодня в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук", - рассказали в пресс-службе.
Маленькие хулиганы взорвали игрушку с петардой на детской площадке в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Петербурге дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее
14 мая, 23:04
В депобре отметили, что в школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу имени Филатова.
"В происшествии разбираются правоохранительные органы. Департамент оказывает полное содействие, также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося", - добавили в пресс-службе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, "предварительно установлено, что сегодня во дворе школы, расположенной на Дорожной улице, двое несовершеннолетних получили травмы в результате использования пиротехнического изделия". Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Пермском крае три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала