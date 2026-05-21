Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард

Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард

© Фото : соцсети Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард

В Москве два ученика взорвали петарды в школе и попали в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ Два ученика взорвали петарды на территории школы на юге Москвы.

Подростки получили травмы рук и были госпитализированы в детскую больницу имени Филатова.

Правоохранительные органы разбираются в происшествии, департамент образования инициировал внутреннюю проверку.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два ученика взорвали петарды на территории школы на юге Москвы, их госпитализировали с травмой рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.

"Сегодня в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук", - рассказали в пресс-службе.

В депобре отметили, что в школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу имени Филатова.

"В происшествии разбираются правоохранительные органы. Департамент оказывает полное содействие, также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося", - добавили в пресс-службе.