Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жаркая погода и кратковременный дождь ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, и только вечером местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение. Максимальная температура воздуха плюс 29 - плюс 31", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Показания барометров стабильны – 752 миллиметра ртутного столба.