Москвичам рассказали о погоде в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в четверг ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха плюс 29 — плюс 31 градус.
- Вечером местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение.
- Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жаркая погода и кратковременный дождь ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Показания барометров стабильны – 752 миллиметра ртутного столба.
"Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением плюс 29,2 градуса 2014 года – падет", - добавил он.
