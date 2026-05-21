Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.05.2026
07:51 21.05.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг

РИА Новости: в Москве в четверг ожидаются жара и кратковременный дождь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в четверг ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха плюс 29 — плюс 31 градус.
  • Вечером местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение.
  • Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жаркая погода и кратковременный дождь ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, и только вечером местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение. Максимальная температура воздуха плюс 29 - плюс 31", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Показания барометров стабильны – 752 миллиметра ртутного столба.
"Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением плюс 29,2 градуса 2014 года – падет", - добавил он.
