Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России
07:41 21.05.2026
Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России

РИА Новости: мошенники с помощью ИИ создают видео с анонсом мниных выплат

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют генеративный ИИ для создания аудио- и видеоматериалов, имитирующих голоса и образы официальных лиц или известных личностей.
  • Злоумышленники анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции.
  • Мошенники рассылают сообщения о якобы спецвыплатах семьям с детьми и предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, где требуется ввести персональные данные и банковские реквизиты.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мошенники с помощью ИИ создают видео с официальными лицами или известными людьми и анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции, сообщила РИА Новости юрист, председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.
"С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции", - сказала юрист.
Богданова добавила, что злоумышленники рассылают сообщения о якобы спецвыплатах семьям с детьми, для оформления которых пользователю предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, имитирующий портал "Госуслуги", где требуется ввести персональные данные и банковские реквизиты.
РоссияАссоциация юристов России
 
 
