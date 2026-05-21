Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мошенники с помощью ИИ создают видео с официальными лицами или известными людьми и анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции, сообщила РИА Новости юрист, председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.
"С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции", - сказала юрист.
Богданова добавила, что злоумышленники рассылают сообщения о якобы спецвыплатах семьям с детьми, для оформления которых пользователю предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, имитирующий портал "Госуслуги", где требуется ввести персональные данные и банковские реквизиты.
