Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мошенники с помощью ИИ создают видео с официальными лицами или известными людьми и анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции, сообщила РИА Новости юрист, председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.

"С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции", - сказала юрист.