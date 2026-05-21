14:21 21.05.2026
Кировчане предложили обеспечить диабетиков системами мониторинга глюкозы

© iStock.com / Kwangmoozaa — Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Кировская область выступила за обеспечение пациентов с диабетом по всей стране системами мониторинга глюкозы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Депутаты законодательного собрания Кировской области одобрили проект федерального закона, который был разработан по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Соколова. Законопроект предлагает обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом I типа на всей территории России", - говорится в сообщении.
Как пояснил руководитель комитета по социальным вопросам регионального парламента Согомон Аракелян, исследование уровня глюкозы в крови с использованием метода непрерывного мониторирования включено в стандарты медицинской помощи для лечения сахарного диабета.
"Однако органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сегодня не могут их закупать, так как это не предусмотрено законом в "федеральной льготе". Исключение составляют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины. Остальные пациенты для обеспечения системами вынуждены обращаться в суды", - сказал депутат.
Проект федерального закона об обеспечении пациентов с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.
"Учитывая, что контроль уровня глюкозы – необходимое условие для предотвращения осложнений диабета, законодательная инициатива Кировской области будет способствовать достижению целей и задач, стоящих перед регионами в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - отмечается в сообщении.
