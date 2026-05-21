МИД призвал россиян взвешивать риски при посещении Молдавии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владельцам российских паспортов рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии из-за дискриминации при въезде в страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге дипломат еще раз обратила внимание на проводимую молдавскими властями политику дискриминации в отношении въезжающих в республику владельцев российских паспортов, которые под надуманными предлогами подвергаются многочасовым процедурам проверки, а также задерживаются.