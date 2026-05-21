Власти Молдавии знали о подготовке терактов в Приднестровье, заявили в МГБ

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Молдавии были осведомлены, но не воспрепятствовали подготовке терактов в Приднестровье в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Глава МГБ ПМР также добавил, что угрозы повышенной террористической опасности не устранены. "В связи с чем МГБ продолжит проведение мероприятий по совершенствованию деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом, поддержанию сил и средств оперативных групп в городах и районах и антитеррористической группировки в готовности к выполнению ими поставленных задач по противодействию терроризму", - отметил Гебос.