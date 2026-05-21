Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МГБ Приднестровья Валерий Гебос заявил, что Молдавия ведет курс на милитаризацию и дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса.
- Стратегия обороны Молдавии до 2034 года называет угрозой российский контингент в Приднестровье и предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.
- Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", - сказал Гебос.
"Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", - отметил Гебос.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.