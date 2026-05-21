В Приднестровье отметили милитаризацию Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

"Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", - отметил Гебос.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.