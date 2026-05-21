10:04 21.05.2026 (обновлено: 10:06 21.05.2026)
ВС России отработали приведение в готовность к пускам ракет

Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
  • Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение в готовность к пускам ракет.
  • Учения проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая и включают более 64 тысяч личного состава и свыше 7800 единиц вооружений.
  • Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение в готовность к пускам ракет, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках учения ядерных сил соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет", - говорится в сообщении.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. Всего привлечены более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
