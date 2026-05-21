МИД назвал отказ освободить генерала Младича бесчеловечным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказ освободить по гуманитарным основаниям тяжелобольного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича демонстрирует бесчеловечную сущность Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), его антисербские наклонности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом представители Запада "любят таскаться по всему миру и учить", как и в каких условиях нужно содержать заключенных, подчеркнула Захарова.