12:23 21.05.2026 (обновлено: 15:24 21.05.2026)
МИД назвал отказ освободить генерала Младича бесчеловечным

Захарова: отказ освободить генерала Младича показывает антисербские наклонности

Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала отказ освободить тяжелобольного генерала Ратко Младича бесчеловечным.
  • По ее словам, решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов демонстрирует его антисербские наклонности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказ освободить по гуманитарным основаниям тяжелобольного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича демонстрирует бесчеловечную сущность Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), его антисербские наклонности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель МОМУТ в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов Младича временно отпустить его для лечения в Сербию.
"Это решение (об отказе - ред.) вновь демонстрирует бесчеловечную сущность механизма, его выраженных антисербских наклонностей. В его деятельности налицо серьезные системные проблемы, связанные с соблюдением элементарных принципов гуманности, беспристрастности, справедливого обращения с осужденными", - сказала Захарова на брифинге.
При этом представители Запада "любят таскаться по всему миру и учить", как и в каких условиях нужно содержать заключенных, подчеркнула Захарова.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
В миреГаагаБосния и ГерцеговинаРоссияРатко МладичМария ЗахароваМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииООН
 
 
