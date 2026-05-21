Российский стример попала в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российский Twitch-стример Акулич (настоящее имя - Анна Чернюк) внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Акулич внесены в базу сайта 20 мая. "Миротворец" обвиняет ее в пропаганде и поддержке СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
20 мая, 14:20