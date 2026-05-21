Белоруссия призвала Литву раскрыть данные о нарушении границ БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия требует от Литвы провести разбирательство по факту нарушения границы БПЛА.
- Белорусская сторона требует от Литвы предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия требует от Вильнюса провести разбирательство и предоставить информацию об обстоятельствах инцидента с нарушившим белорусскую границу с территории Литвы БПЛА, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Белорусская сторона требует от литовской стороны: провести разбирательство по данному факту; незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента; принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", - сказал Варанков на видео, опубликованном в Telegram-канале белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что подобные действия Литвы представляют собой прямую угрозу безопасности Белоруссии и являются грубым нарушением норм международного права.