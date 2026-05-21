16:48 21.05.2026 (обновлено: 17:14 21.05.2026)
Минобороны: к тренировке привлекался МиГ-31, осуществивший пуск "Кинжала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках тренировки МиГ-31 осуществил пуск ракеты «Кинжал».
  • Самолеты Ту-95мс выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Привлеченные к тренировке Ту-95мс выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, самолеты МиГ-31и осуществили пуск ракет "Кинжал", сообщили в Минобороны РФ.
В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.
"Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а также самолеты МиГ-31и осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", - говорится в сообщении.
