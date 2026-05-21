Минобороны: к тренировке привлекался МиГ-31, осуществивший пуск "Кинжала"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Привлеченные к тренировке Ту-95мс выполнили пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, самолеты МиГ-31и осуществили пуск ракет "Кинжал", сообщили в Минобороны РФ.

В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.