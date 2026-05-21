Минобороны Украины усилило кадровую безопасность из-за рисков коррупции

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны Украины заявило об усилении кадровой безопасности из-за рисков коррупции в сфере обороны.

Кандидатов на должности будут проверять, в том числе с применением полиграфа.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что из-за рисков коррупции в сфере обороны усиливает "кадровую безопасность", кандидатов на должность проверяют, в том числе на полиграфе.

"Коррупция в обороне – это удар по военным, по ресурсам фронта... Министерство обороны усиливает кадровую безопасность. Речь идет о системе проверки кандидатов перед назначением на чувствительные должности, а также о дополнительном и периодическом мониторинге уже назначенных работников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

По информации ведомства, во время таких проверок выясняют достоверность данных кандидата, указанных в декларации о доходах, подлинность поданных документов, не привлекался ли к ответственности за коррупцию.

"Анализируются соответствие опыта, образования, подготовки и компетенций требованиям должности, информация о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, при необходимости – дополнительные инструменты проверки, в частности психофизиологическое исследование с применением полиграфа", - отметили в ведомстве.

Сообщения о коррупции на Украине , в частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, в декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".