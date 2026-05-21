Минобороны показало выход атомных подлодок на учениях ядерных сил

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики, где показано развертывание сил Северного и Тихоокеанского флотов в рамках учений ядерных сил.
Показано, как атомные стратегические подлодки выходят на морские полигоны для несения службы в сопровождении боевых кораблей.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.