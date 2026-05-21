Минэнерго: дефицита топлива для проведения полевых работ в России нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет, заявили в Минэнерго.
- Поставки топлива сельскохозяйственным производителям осуществляются в штатном режиме, заявки регионов удовлетворяются в полном объеме.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет, заявили в Минэнерго.
«
"Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании. Поставки моторного топлива сельскохозяйственным производителям осуществляются в штатном режиме, заявки регионов удовлетворяются в полном объеме. Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ не наблюдается", - сообщили журналистам в министерстве.
Там добавили, что Минэнерго ежедневно взаимодействует с регионами и участниками рынка, обеспечивая мониторинг производства, логистики и поставок топлива.
Топливный баланс России рассчитан, заявил Песков
Вчера, 13:49