Миляев: Тульская область поддержит инициативы студентов по развитию региона

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Тульской области поддержит проекты студентов-туляков Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова по развитию региона, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

В четверг глава региона поговорил с учащимися учреждения высшего образования в формате открытого диалога в преддверии 120-летнего юбилея вуза.

"Мы довольно часто встречаемся с молодежью, чтобы из первых уст узнать, что действительно нужно ребятам. Это общение помогает нам формировать правильный образ общественных пространств, понимать, что необходимо изменить в системе высшего образования", – приводит слова Миляева пресс-служба правительства Тульской области.

На встрече шла речь о том, какие шаги молодые люди могут предпринять уже во время обучения в университете, чтобы внести вклад в развитие региона.

По словам губернатора, важным аспектом является стремление к получению качественных знаний. Для активных молодых людей существует много возможностей для самореализации. Студенты могут присоединиться к "Молодежному землячеству — 71", Клубу креативных идей, других объединений, и вместе со сверстниками реализовывать задумки.

"Любые ваши инициативы, в том числе событийные, важны для нас. Мы поддержим ваши проекты по развитию региона", – сказал Миляев.

Один из вопросов касался наиболее востребованных в регионе профессий. Тульская область обладает мощным промышленным потенциалом и испытывает особую потребность в молодых кадрах для отрасли машиностроения, химической промышленности, автомобилестроения. Востребованы специалисты в сфере сельского хозяйства, государственного и муниципального управления, культуры и спорта.

В ходе встречи ребята поинтересовались, каким образом учащиеся, которые планируют строить карьеру в Тульской области, могут пройти стажировку в региональном правительстве.

"Мы очень рады, когда молодые ребята приходят на стажировку и вступают в наш Молодежный совет. Для наших молодых специалистов мы будем создавать надежный социальный лифт, чтобы они двигались по карьерной лестнице в органах исполнительной власти, имели возможность расти и развиваться в органах исполнительной власти Тульской области", – отметил Миляев.

Обсуждалась тема цифровизации и внедрения ИИ-технологий в Тульской области. Глава региона указал, что цифровизация — это полезный инструмент, который активно внедряется в повседневную жизнь и работу. Современные технологии применяются в социальной сфере, здравоохранении, экономике, сельском хозяйстве и так далее. В планах – расширять и масштабировать используемые практики.

Также губернатор поделился с ребятами мнением о молодежных студенческих репортажах.

"Хотел бы, чтобы в молодежных репортажах было больше эмоциональных, позитивных вещей. Их много, но они вызывают меньший резонанс. Было бы очень здорово показывать туристические возможности Тульской области. Сегодня есть много мест — точек притяжения для жителей и гостей: агротуризм, автотуризм, гостиничные комплексы. И эти вещи стоит показывать. Также заслуживает внимания наша система образования", – уточнил Миляев.