МИД назвал попытки США сфабриковать обвинения против Кастро провальными

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Попытки США сфабриковать обвинения против экс-президента Кубы Рауля Кастро обречены на провал, заявили в российском МИД.
"Уверены, что кубинцы выстоят в самоотверженной и мужественной борьбе с этими не имеющими ни морального, ни правового оправдания вызовами, и страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Рауля Кастро. Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы", — подчеркнули в МИД.
По данным Politico, президент Дональд Трамп рассматривает в том числе и военные сценарии в отношении Гаваны. В среду в Пентагоне сообщили, что в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz.
Ранее в тот же день американский Минюст предъявил обвинения Раулю Кастро и пяти военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами.
Как писала в минувшие выходные The New York Times, Вашингтон допускает захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать военную агрессию против островного государства.