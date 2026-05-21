Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал попытки США сфабриковать обвинения против Кастро провальными - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 21.05.2026 (обновлено: 19:38 21.05.2026)
МИД назвал попытки США сфабриковать обвинения против Кастро провальными

МИД РФ назвал попытки США сфабриковать обвинения против Рауля Кастро провальными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки США сфабриковать обвинения против Рауля Кастро обречены на провал, заявили в российском МИД.
  • В комментарии ведомства выражена уверенность в том, что кубинцы выстоят в борьбе с вызовами и страна еще крепче сплотится вокруг Рауля Кастро.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Попытки США сфабриковать обвинения против экс-президента Кубы Рауля Кастро обречены на провал, заявили в российском МИД.
«

"Уверены, что кубинцы выстоят в самоотверженной и мужественной борьбе с этими не имеющими ни морального, ни правового оправдания вызовами, и страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Рауля Кастро. Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Родина или смерть: Вашингтон не сможет захватить Кастро
Вчера, 08:00
Вашингтон пытается придать видимость легитимности давлению на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе, добавили в министерстве.
«
"Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы", — подчеркнули в МИД.
По данным Politico, президент Дональд Трамп рассматривает в том числе и военные сценарии в отношении Гаваны. В среду в Пентагоне сообщили, что в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz.
Ранее в тот же день американский Минюст предъявил обвинения Раулю Кастро и пяти военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами.
Как писала в минувшие выходные The New York Times, Вашингтон допускает захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать военную агрессию против островного государства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы
Вчера, 12:44
 
В миреСШАРоссияРауль КастроКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала