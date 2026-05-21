Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России осудил попытки США поставить кубинский народ на колени.
- В сообщении говорится, что кубинский народ героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы и блокады.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва решительно осуждает новые попытки поставить на колени кубинский народ, заявили в МИД РФ в связи с обвинениями США в адрес бывшего главы государства, лидера революции Рауля Кастро.
"Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.