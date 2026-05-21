Москва призвала к урегулированию противоречий между США и Кубой

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва призывает к поиску урегулирования противоречий между Кубой и США, заявили в российском МИД в связи с новым витком напряженности между Гаваной и Вашингтоном.
"Вновь призываем к поиску урегулирования противоречий между Гаваной и Вашингтоном путем переговоров на основе взаимного уважения. Решительно не приемлем односторонние ограничительные меры, направленные на экономическое "удушение" Острова свободы", - говорится в комментарии на сайте министерства.