МИД раскритиковал статью о планах Кубы нанести удары беспилотниками по США

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В МИД России посчитали провокацией статью американского издания Axios о том, что Куба якобы располагает беспилотниками и планирует нанести удары по целям в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.