МИД раскритиковал статью о планах Кубы нанести удары беспилотниками по США
13:40 21.05.2026
МИД раскритиковал статью о планах Кубы нанести удары беспилотниками по США

  • МИД России назвал провокацией статью американского издания Axios о планах Кубы нанести удары беспилотниками по целям в США.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В МИД России посчитали провокацией статью американского издания Axios о том, что Куба якобы располагает беспилотниками и планирует нанести удары по целям в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Axios со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Куба располагает в настоящее время 300 дронами и якобы обсуждает возможность нанесения ударов по целям в США. Глава кубинского МИД Бруно Родригес заявил, что США каждый день фабрикуют ложные обвинения в адрес Гаваны, чтобы оправдать возможную военную агрессию.
"Либо автор (статьи - ред.) сошел с ума, либо надо говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение. Еще какое-то количество лет назад мы бы сказали, что такое невозможно, что сохраняется здравомыслие у людей. Но в эпоху соцсетей и клипового сознания и дипфейков, такая провокационная обработка может иметь реальное целеполагание", - сказала Захарова на брифинге.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Американские власти также выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. При этом Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле.
