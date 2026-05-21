МИД заявил, что Европа не настроена к урегулированию вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Европы не демонстрируют настроя на урегулирование украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- По ее словам, наблюдаются процессы, противоположные урегулированию.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Страны Европы не демонстрируют настроя на урегулирование украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Соответствующего настроя со стороны европейских лидеров, как вы видите по цитатам и шагам, в том числе, финского президента (Александра - ред.) Стубба, на сегодняшний день не наблюдается. Наблюдаются ровно противоположные процессы", - сказала она в ходе брифинга.