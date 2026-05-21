В МИД России рассказали, каким должен быть переговорщик от Европы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переговорщик от Европы с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и должен внести в переговорный процесс конструктивный вклад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это (переговорщики - ред.) должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад", - сказала она в ходе брифинга.