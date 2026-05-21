Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали, каким должен быть переговорщик от Европы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 21.05.2026 (обновлено: 12:39 21.05.2026)
В МИД России рассказали, каким должен быть переговорщик от Европы

МИД: переговорщик от Европы с РФ должен пользоваться доверием у своего народа

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговорщик от Европы с Россией должен пользоваться доверием у своего народа, заявила Мария Захарова.
  • Она подчеркнула, что переговорщики должны быть способны внести в процесс конструктивный вклад и не опускаться до национализма и русофобии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переговорщик от Европы с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и должен внести в переговорный процесс конструктивный вклад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (переговорщики - ред.) должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Решение Европы в отношении России поразило журналиста
Вчера, 09:14
 
РоссияЕвропаВладимир ПутинМария ЗахароваГерманияГерхард Шредер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала