Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговорщик от Европы с Россией должен пользоваться доверием у своего народа, заявила Мария Захарова.
- Она подчеркнула, что переговорщики должны быть способны внести в процесс конструктивный вклад и не опускаться до национализма и русофобии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переговорщик от Европы с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и должен внести в переговорный процесс конструктивный вклад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (переговорщики - ред.) должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.