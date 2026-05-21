12:23 21.05.2026
Противники участия России в биеннале подогрели интерес к стране, заявил МИД

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  Мария Захарова заявила, что нападки на российскую культуру на Венецианской биеннале подогрели интерес к России.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Те, кто выступал против российского участия в Венецианской биеннале и хотел превратить мероприятие в отмену российской культуры, лишь подогрели к ней интерес у мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто хотел все это превратить в отмену российской культуры, они только подогрели интерес к России, причем невиданный интерес. А искусственно созданный ажиотаж вокруг российского участия в биеннале сослужил плохую службу этим самым антироссийским силам", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, нападки на российскую делегацию привели к обратному результату: мобилизовались конструктивно мыслящие круги, выступившие за деполитизацию искусства.
"Мы, конечно, признательны итальянским властям, которые прислушались к нашим обращениям и предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности российской делегации на экспозиции", - добавила она.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что комиссару и участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она "грозит Европе разрушением".
