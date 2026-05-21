В МИД назвали причины указа о приеме в гражданство жителей Приднестровья

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева, Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневом и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы", - сказала она в ходе брифинга.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.