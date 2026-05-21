В МИД назвали причины указа о приеме в гражданство жителей Приднестровья

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева, Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.