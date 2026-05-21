МИД: агрессия в отношении россиян в ПМР получит незамедлительный ответ

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье россиян получит незамедлительный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности”, - сказала она в ходе брифинга.