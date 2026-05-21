МИД выразил обеспокоенность вспышкой эболы в ДР Конго и Уганде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России выразил обеспокоенность вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.
- Россия готова помочь в борьбе со вспышкой болезни.
- Группа специалистов Роспотребнадзора будет отправлена для проведения эпидемиологического расследования и оказания содействия в купировании вспышки инфекции.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, рассчитывает на скорейшее взятие вспышки болезни под контроль и готова в этом помочь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывают обеспокоенность поступающие из Демократической Республики Конго и Республики Уганда сообщения о вспышке лихорадки Эбола", - сказала Захарова на брифинге.
Группа специалистов Роспотребнадзора будет отправлена для проведения эпидемиологического расследования и оказания содействия для купирования вспышки инфекции, отметила она
"Мы рассчитываем, что власти... смогут в возможно короткие сроки купировать вспышку болезни. Еще раз хочу сказать: Россия в этом будет всячески помогать", - уточнила Захарова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.