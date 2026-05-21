В МИД назвали условия для возвращения к нормальному общению с Японией

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Токио следует предпринять шаги, подтверждающие отказ от недружественной линии в отношении РФ для возвращения к нормальному межгосударственному общению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Исходим из того, что для возвращения к нормальному межгосударственному общению именно Токио следует предпринять практические шаги, подтверждающие его отказ от текущей недружественной линии, причем без привязок к тому, что происходит в тысячах километров от Японии на территории Украины". - сказала она в ходе брифинга.