05:05 21.05.2026
Россия всегда найдет покупателя энергоносителей, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия всегда найдет покупателя для своих критически важных минералов, несмотря на санкции ЕС.
  • Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом, пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе.
  • В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия всегда найдет покупателя для своих критически важных минералов, несмотря на санкции ЕС, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"У нас тоже есть такое сырье, такие минералы, и мы всегда были надежным поставщиком для тех, кто в этом заинтересован. Мы никогда не отказывали. Если кто-то не хочет это покупать, это их право, их выбор. Здесь опять-таки сырье дефицитное, оно не у всех есть, критические минералы. Поэтому мы покупателя всегда найдем, у нас с этим проблем нет", - сказал дипломат.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом, пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
