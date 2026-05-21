В ООН устали от назойливой украинской тематики, заявили в МИД

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Страны ООН устали от назойливо навязанной украинской тематики и на площадке Генассамблеи, и в Совете безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Он добавил, что когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает все большее непонимание стран.