В ООН устали от назойливой украинской тематики, заявили в МИД

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Страны ООН устали от назойливо навязанной украинской тематики и на площадке Генассамблеи, и в Совете безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Мы ощущаем усталость государств-членов от назойливо навязанной украинской тематики. Это происходит и в Нью-Йорке, и на площадке Генассамблеи, и в Совете безопасности и других площадках ООН, которые занимаются конкретными темами, имеют специфические мандаты", - сказал Алимов "Известиям".
Он добавил, что когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает все большее непонимание стран.