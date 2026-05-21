14:59 21.05.2026 (обновлено: 16:59 21.05.2026)
МВД: трое мужчин побили москвича на станции метро "Площадь Революции"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое мужчин избили москвича на станции метро "Площадь Революции".
  • Пострадавшему 38 лет, он госпитализирован.
  • Нападавшие задержаны, двое заключены под стражу, третьему запрещено совершать определенные действия.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трое мужчин в ходе конфликта побили москвича на станции метро "Площадь Революции", они задержаны, пострадавший госпитализирован, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Предварительно установлено, что на станции "Площадь Революции" между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Трое злоумышленников нанесли удары ногами и руками в область головы и тела 38-летнему жителю столицы. Пострадавший обратился в больницу и в настоящее время госпитализирован", - сказал он.
Васенин отметил, что благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили и задержали нападавших.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Двое фигурантов заключены под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
