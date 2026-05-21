Трое мужчин избили москвича на станции метро

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трое мужчин в ходе конфликта побили москвича на станции метро "Площадь Революции", они задержаны, пострадавший госпитализирован, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

"Предварительно установлено, что на станции "Площадь Революции" между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Трое злоумышленников нанесли удары ногами и руками в область головы и тела 38-летнему жителю столицы. Пострадавший обратился в больницу и в настоящее время госпитализирован", - сказал он.