Эксперты предупредили о самом разрушительном с 1877 года метеоявлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года: оно грозит падением урожайности в ряде регионов и глобальным голодом, выяснило РИА Новости, изучив базу данных международной метеорологической организации ECMWF и получив комментарии экспертов.

Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.

"Эль-Ниньо - один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства. Главный риск - не локальный неурожай, а синхронное падение урожайности в нескольких странах одновременно", - рассказал о последствиях, которые может повлечь за собой Эль-Ниньо, директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.

Эль-Ниньо в 1877-1878 годы признано сильнейшим за всю историю. Тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднималась на 2,7-3 градуса выше нормы. Явление спровоцировало так называемую Великую засуху, которая одновременно охватила Бразилию , страны Азии Африки . Последовавший глобальный голод унес жизни более 50 миллионов человек.