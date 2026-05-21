"Хочет уничтожить!" На Западе забили тревогу из-за решения Мерца по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС.
- Экс-депутат бундестага Клаус Эрнст раскритиковал это предложение, заявив, что оно противоречит договорам ЕС и нанесет вред европейской экономике.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Немецкий политик, экс-депутат бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
«
"Теперь Мерц хочет нас полностью уничтожить! Это противоречит договорам ЕС, это сделает нас еще большими участниками войны и станет еще одним гвоздем в гроб европейской экономики. Гражданам, включая наших, придется расплачиваться за это! Отправьте Мерца на пенсию, прежде чем он причинит еще больший вред!" — написал он.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.