СМИ: Мерц предложил распространить на Украину договор о взаимной обороне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
- Он утверждает, что при таком подходе Киев "сделал бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству" без изменения договоров.
- Особый статус "ассоциированного члена" ЕС должен подлежать отмене в случае, если Украина допустит откат назад в отношении базовых ценностей ЕС.
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
«
"Мерц предлагает, чтобы государства-члены взяли на себя политическое обязательство применять к Украине положение о взаимной обороне из Договора о ЕС (статья 42.7), что создало бы "существенную гарантию безопасности", - пишет издание.
В случае вооруженного нападения на страну-члена это положение обязывает государства оказать помощь. Однако, как отмечает издание, для этого не существует устоявшихся процедур, и остается открытым вопрос, включает ли это также военные меры.
Мерц пишет, что надеется достичь соглашения в ЕС "в скором времени", а затем создать рабочую группу, которая займется проработкой деталей.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.