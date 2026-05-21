Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мерц предложил распространить на Украину договор о взаимной обороне - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 21.05.2026 (обновлено: 12:22 21.05.2026)
СМИ: Мерц предложил распространить на Украину договор о взаимной обороне

FAZ: Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
  • Он утверждает, что при таком подходе Киев "сделал бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству" без изменения договоров.
  • Особый статус "ассоциированного члена" ЕС должен подлежать отмене в случае, если Украина допустит откат назад в отношении базовых ценностей ЕС.
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
«
"Мерц предлагает, чтобы государства-члены взяли на себя политическое обязательство применять к Украине положение о взаимной обороне из Договора о ЕС (статья 42.7), что создало бы "существенную гарантию безопасности", - пишет издание.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик
Вчера, 08:43
В случае вооруженного нападения на страну-члена это положение обязывает государства оказать помощь. Однако, как отмечает издание, для этого не существует устоявшихся процедур, и остается открытым вопрос, включает ли это также военные меры.
В письме Мерц утверждает, что при таком подходе Украина "сделала бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству". По его словам, это возможно без изменения договоров, достаточно "твердого политического согласия".
При этом канцлер ФРГ делает оговорку, что особый статус "ассоциированного члена" ЕС должен подлежать отмене в случае, если страна допустит откат назад в отношении базовых ценностей ЕС, в частности, в сфере верховенства права.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Вагенкнехт назвала Мерца реальной угрозой для Германии
17 мая, 17:11
Мерц пишет, что надеется достичь соглашения в ЕС "в скором времени", а затем создать рабочую группу, которая займется проработкой деталей.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Депутат Госдумы прокомментировал слова Мерца о переговорах с Россией
19 мая, 13:38
 
В миреУкраинаГерманияФридрих МерцВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала