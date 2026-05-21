СМИ: Мерц предложил распространить на Украину договор о взаимной обороне

Краткий пересказ от РИА ИИ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Он утверждает, что при таком подходе Киев "сделал бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству" без изменения договоров.

Особый статус "ассоциированного члена" ЕС должен подлежать отмене в случае, если Украина допустит откат назад в отношении базовых ценностей ЕС.

БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.

« "Мерц предлагает, чтобы государства-члены взяли на себя политическое обязательство применять к Украине положение о взаимной обороне из Договора о ЕС (статья 42.7), что создало бы "существенную гарантию безопасности", - пишет издание.

В случае вооруженного нападения на страну-члена это положение обязывает государства оказать помощь. Однако, как отмечает издание, для этого не существует устоявшихся процедур, и остается открытым вопрос, включает ли это также военные меры.

В письме Мерц утверждает, что при таком подходе Украина "сделала бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству". По его словам, это возможно без изменения договоров, достаточно "твердого политического согласия".

При этом канцлер ФРГ делает оговорку, что особый статус "ассоциированного члена" ЕС должен подлежать отмене в случае, если страна допустит откат назад в отношении базовых ценностей ЕС, в частности, в сфере верховенства права.

Мерц пишет, что надеется достичь соглашения в ЕС "в скором времени", а затем создать рабочую группу, которая займется проработкой деталей.