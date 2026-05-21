14:14 21.05.2026 (обновлено: 14:18 21.05.2026)
Медведев назвал семь причин, почему Украина является несостоявшимся государством

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал семь причин, почему Украина является несостоявшимся государством.
  • Среди причин — утрата более 20% территории, сокращение населения более чем в два раза, потеря промышленного и аграрного потенциала.
  • Медведев считает, что Украина живет в режиме внешнего управления и деградация страны — необратимый процесс.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал семь причин, почему Украина является failed state - несостоявшимся государством.
"Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?", - написал Медведев в своем канале в мессенджере "Макс".
Он привел семь аргументов в пользу своего тезиса. Первый из них указывает на то, что Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций, ЕС, США, Международного валютного фонда и Всемирного банка - а без этой помощи дефицит бюджета страны превысил бы 50%. При этом Украина утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР. Это второй аргумент, поскольку устойчивый контроль над территорией – один из базовых признаков полноценного государства.
"(Третье - ред.) - Украина уже потеряла более половины своего населения. В 1991 году оно в границах УССР составляло более 51,5 миллиона человек. Сегодня на подконтрольных Киеву территориях, по самым оптимистичным оценкам, осталось менее 23 миллионов человек. А некоторые аналитики называют цифру 18 миллионов", - продолжил Медведев.
Он подчеркнул, что за такой исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза. Это свидетельствует о биологической смерти нации. Кроме того, Украина утратила почти половину промышленного и свыше 20% аграрного потенциала, лишилась более 70% своей металлургии и доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, привел данные Медведев. Потеряны около 5-6 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий, уничтожена инфраструктура переработки и хранения продукции.
"Большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют – они либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением конституции (президент, правительство, Конституционный суд и иные суды)", - добавил Медведев.
При этом Украина живет в режиме внешнего управления, государством руководят иностранные и международные должностные лица, считает он. Вопросы, связанные с антикоррупционной инфраструктурой, реформой корпоративного управления, судебной системой, рынком земли, энергетикой и управлением госактивами, рассматриваются с прямым участием иностранных государств, объяснил зампредседателя Совбеза.
Седьмой аргумент состоит в том, что во главе Украины стоит "больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности", чьи полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи. Медведев утверждает, что деградация Украины – необратимый процесс, который будет продолжаться. Его не остановят пропагандистские заявления западных стран о безграничной глобальной поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз. Поэтому гибель Украины неизбежна.
