Белого медведя из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы.
"Сотрудники Московского зоопарка регулярно придумывают различные варианты обогащения среды для своих подопечных. В этот раз в вольер к Терпею принесли свежие сочные проростки пшеницы, выращенные сотрудниками садово-паркового отдела. Белый великан с интересом изучил лакомства и тут же приступил к дегустации", — рассказали в Telegram-канале учреждения.
На видео белый мишка сначала изучает угощение, обнюхивает его и затем приступает к дегустации.
Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Москву в октябре 2024 года.