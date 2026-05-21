Рейтинг@Mail.ru
Белого медведя из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:36 21.05.2026 (обновлено: 18:07 21.05.2026)
Белого медведя из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы

Белого медведя Терпея угостили свежими проростками пшеницы в Московском зоопарке

© Московский зоопаркБелого медведя Терпея угостили свежими проростками пшеницы. Кадр видео
Белого медведя Терпея угостили свежими проростками пшеницы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Московский зоопарк
Белого медведя Терпея угостили свежими проростками пшеницы. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белого медведя Терпея из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы.
  • Он сначала изучил лакомства, обнюхал их и только после этого приступил к дегустации.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы.
"Сотрудники Московского зоопарка регулярно придумывают различные варианты обогащения среды для своих подопечных. В этот раз в вольер к Терпею принесли свежие сочные проростки пшеницы, выращенные сотрудниками садово-паркового отдела. Белый великан с интересом изучил лакомства и тут же приступил к дегустации", — рассказали в Telegram-канале учреждения.
На видео белый мишка сначала изучает угощение, обнюхивает его и затем приступает к дегустации.
Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Москву в октябре 2024 года.
Ехидна в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных
12 мая, 11:45
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала