Краткий пересказ от РИА ИИ Человек не является основным источником пропитания белого медведя, но при встрече с ним в одиночку могут возникнуть проблемы, рассказал директор ФГБУ «Национальный парк „Русская Арктика“» Александр Кирилов.

Чтобы избежать нападения белого медведя, рекомендуется перемещаться группами, а при встрече с медведем — сбиться в большую группу, громко кричать и махать руками.

Для отпугивания белого медведя можно использовать ракетницы, огнетушители и газовые баллоны с перцовым газом, но причинять вред животному запрещено.

МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Человек не является основным источником пропитания белого медведя, однако, чтобы наверняка избежать нападения, перемещаться по территории "хозяина Арктики" нужно группами, а при встрече тесно "сбиться", громко кричать и махать руками, можно использовать ракетницы, газовые баллоны и даже огнетушители, но причинять вред животному запрещено, рассказал РИА Новости директор ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Встречи человека с белым медведем могут происходить как в населенных пунктах, так и вне их, например, на территориях, где проходят экспедиции, ведутся полевые работы. Как рассказал Кирилов, сотрудники нацпарка постоянно наблюдают белых медведей в дикой природе и хорошо знают, как обезопасить себя от неприятных последствий встречи.

"Белый медведь - животное любопытное, но человек не является его основным источником пропитания. Однако если человек встречается с медведем в одиночку в чистом поле, последствия, скорее всего, будут печальные", - рассказал Кирилов и пояснил, что многое зависит от состояния хищника, сыт он или голоден. В последнем случае все зависит от подготовки и реакции человека.

Одно из главных правил, по словам специалиста, - передвижение людей исключительно в группе. "Минимум два – три человека. При встрече с медведем нужно сбиться в большую группу, встать плечом к плечу, образовать как бы огромный организм, чтобы сбить медведя с толку. Нужно махать руками, ногами и громко кричать – это может напугать хищника", - рекомендует эксперт.

Такое поведение может заставить белого медведя не связываться с незнакомым ему существом и отправиться восвояси искать более интересную добычу. При этом опытные специалисты, давно работающие в Арктике , знают, что всегда необходимо иметь средства защиты. В первую очередь, ракетницы, которыми достаточно легко отпугнуть косолапого.

"Еще вариант – обычный огнетушитель, если медведь подберется близко, можно направить струю в его сторону. Огнетушитель шипит, и это явление медведю в природе неизвестно, скорее всего, он уйдет. Подойдут баллоны с перцовым газом – не те, что продают в обычных магазинах, конечно, а более мощные, которые бьют струей, но ими тоже нужно уметь пользоваться", - отметил Кирилов и напомнил, что медведь – краснокнижное животное, и стрелять в него, например, из огнестрельного оружия, категорически запрещено.