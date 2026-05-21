Цивилева рассказала о рывке в реабилитации и военной медицине в России - РИА Новости, 21.05.2026
14:30 21.05.2026
Цивилева рассказала о рывке в реабилитации и военной медицине в России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Работа прифронтового госпиталя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Цивилева заявила, что реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития.
  • По поручению министра обороны Андрея Белоусова активно внедряются цифровизация и искусственный интеллект в системы реабилитации и медицинской помощи.
  • Цивилева отметила, что в обществе меняются стандарты отношения к людям с инвалидностью: они хотят и готовы жить полноценной жизнью.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева журналистам в рамках форума "Военно-медицинская реабилитация".
"Реабилитация и медицина достигла действительно мирового уровня, но по ряду направлений мы сейчас существенно опережаем. Благодаря опыту, который получила военная медицина за последние два года, мы сделали колоссальный рывок именно в развитии технологий", - подчеркнула она.
По словам Цивилевой, это касается не только технологий, сохраняющих жизнь, но и тех, которые позволяют людям, получившим тяжелые ранения и инвалидность, не только продолжать жить, но и улучшить свои физические показатели.
Как рассказала Цивилева, по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова активно внедряется цифровизация и искусственный интеллект в системы реабилитации и медицинской помощи, добавила Цивилева. Так, управление всех медицинских центров, ведение и учет реестра военнослужащих, проходящих реабилитацию и протезирование, идет через Единую информационную систему. Она, в свою очередь, включает внедрение принципов искусственного интеллекта.
На стратегической сессии в рамках форума Цивилева отметила, что в обществе меняются стандарты отношения к людям с инвалидностью. И если раньше социум воспринимал их как людей, которым требуется постоянный уход и сопровождение, то сейчас они хотят и готовы жить полноценной жизнью.
"Мы видим, что это люди, которые, самое главное, хотят и готовы физически жить абсолютно активной и полноценной жизнью: ходить на работу, зарабатывать деньги, содержать семью. То есть не быть объектом помощи, а оказывать помощь самому, быть активной единицей, гражданином страны", - указала она.
