Цивилева рассказала о рывке в реабилитации и военной медицине в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Цивилева заявила, что реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития.

По поручению министра обороны Андрея Белоусова активно внедряются цифровизация и искусственный интеллект в системы реабилитации и медицинской помощи.

Цивилева отметила, что в обществе меняются стандарты отношения к людям с инвалидностью: они хотят и готовы жить полноценной жизнью.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева журналистам в рамках форума "Военно-медицинская реабилитация".

"Реабилитация и медицина достигла действительно мирового уровня, но по ряду направлений мы сейчас существенно опережаем. Благодаря опыту, который получила военная медицина за последние два года, мы сделали колоссальный рывок именно в развитии технологий", - подчеркнула она.

По словам Цивилевой , это касается не только технологий, сохраняющих жизнь, но и тех, которые позволяют людям, получившим тяжелые ранения и инвалидность, не только продолжать жить, но и улучшить свои физические показатели.

Как рассказала Цивилева, по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова активно внедряется цифровизация и искусственный интеллект в системы реабилитации и медицинской помощи, добавила Цивилева. Так, управление всех медицинских центров, ведение и учет реестра военнослужащих, проходящих реабилитацию и протезирование, идет через Единую информационную систему. Она, в свою очередь, включает внедрение принципов искусственного интеллекта.

На стратегической сессии в рамках форума Цивилева отметила, что в обществе меняются стандарты отношения к людям с инвалидностью. И если раньше социум воспринимал их как людей, которым требуется постоянный уход и сопровождение, то сейчас они хотят и готовы жить полноценной жизнью.