Мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары отказалась говорить с дочерью

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего дедушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова, заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не желает с ней говорить, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.

По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых с целью завладеть их имуществом. Внучку экс-мэра также обвиняют, среди прочего, в надругательстве над телами умерших и мошенничестве, а вторую фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении.

"Неприятно", - призналась Людмила Тархова журналистам, спросившим, каково ей находиться рядом с дочерью.

« "Нет, я думаю, что Господь сам разберется", - ответила она на вопрос о том, хотела ли бы что-то сказать дочери.

