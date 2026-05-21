14:07 21.05.2026
Мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары отказалась говорить с дочерью

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Екатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде. Архивное фото
  • Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова, заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не желает с ней говорить.
  • Екатерину Тархову, ее знакомых Дмитрия Метревели и Светлану Метревели обвиняют в убийстве Виктора и Натальи Тарховых с целью завладеть их имуществом.
  • В декабре 2022 года суд назначил 7 лет колонии Людмиле Тарховой за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего дедушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова, заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не желает с ней говорить, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых с целью завладеть их имуществом. Внучку экс-мэра также обвиняют, среди прочего, в надругательстве над телами умерших и мошенничестве, а вторую фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении.
"Неприятно", - призналась Людмила Тархова журналистам, спросившим, каково ей находиться рядом с дочерью.
"Нет, я думаю, что Господь сам разберется", - ответила она на вопрос о том, хотела ли бы что-то сказать дочери.
В декабре 2022 года суд назначил 7 лет колонии Людмиле Тарховой за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
По версии следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
