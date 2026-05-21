Отец Героя России Марзоева рассказал о сыне - РИА Новости, 21.05.2026
23:04 21.05.2026
Отец Героя России Марзоева рассказал о сыне

Аркадий Марзоев рассказал, что сын гордился продолжением офицерской династии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы
Президент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы
Президент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лейтенант Василий Марзоев посмертно получил звание Героя России.
  • Его отец Аркадий Марзоев рассказал, что сын гордился продолжением офицерской династии своей семьи.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Герой России лейтенант Василий Марзоев гордился продолжением офицерской династии своей семьи, в которую входили участник Великой Отечественной войны и ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе, рассказал его отец Аркадий Марзоев.
Президент РФ присвоил звание Героя России Василию Марзоеву посмертно и лично вручил медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего бойца - Аркадию и Маргарите Марзоевым.
"(Василий - ред.) очень целеустремленный был парень. Очень гордился тем, что продолжатель офицерской династии. Гордился дедом, который воевал в Великую Отечественную войну. Гордился дядей, который погиб, восстанавливая конституционный порядок на территории Северного Кавказа", - приводит слова отца героя газета "Известия".
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что уроженец республики Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач на запорожском направлении. Военнослужащий был представлен к званию Героя России посмертно за боевые заслуги в зоне СВО.
Отец Героя России, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев - командующий 18-й общевойсковой армией Южного военного округа.
