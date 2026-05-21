Мадьяр: соблюдение прав венгров обязательно для принятия Украины в ЕС

ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Соблюдение прав венгерского национального меньшинства является обязательным условием для принятия Украины в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.

Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве , и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.

"Это условие sine qua non! Первая глава переговоров о присоединении, в конце концов, касается верховенства права и демократии. Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то трудное и сложное", - сказал Мадьяр

При этом он обратил внимание на притеснение этнических венгров на Украине.

"Наша ситуация в Венгрии особенная. У нас есть венгерское меньшинство, живущее на Украине, у которого нет базовых прав. В Центральной Европе в 2026 году! Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. У нас более 100 тысяч венгров, живущие в Закарпатье без базовых прав человека", - сказал Мадьяр.

По его словам, улучшить отношения с Украиной Венгрия готова только после решения вопросов венгерского меньшинства.

"Наше правительство готово открыть новую главу в отношениях с Украиной. Но до этого наше меньшинство должно получить эти базовые права. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне", - сказал венгерский премьер.

Будапешт занял свою позицию по 11 пунктам, переговоры начались, отметил он.