Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр: соблюдение прав венгров обязательно для принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 21.05.2026 (обновлено: 17:37 21.05.2026)
Мадьяр: соблюдение прав венгров обязательно для принятия Украины в ЕС

Мадьяр: Украина вступит в ЕС при соблюдении прав венгерского меньшинства

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что соблюдение прав венгерского национального меньшинства на Украине является обязательным условием для принятия Украины в ЕС.
  • Мадьяр обратил внимание на притеснение этнических венгров на Украине и подчеркнул, что более 100 тысяч венгров в Закарпатье лишены базовых прав.
  • Венгерский премьер отметил, что переговоры по вопросам венгерского меньшинства уже начались и в случае их успеха возможна встреча с президентом Зеленским в одном из городов Закарпатья.
ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Соблюдение прав венгерского национального меньшинства является обязательным условием для принятия Украины в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Мадьяр повторил условие для согласия Венгрии на членство Украины в ЕС
20 мая, 13:54
"Это условие sine qua non! Первая глава переговоров о присоединении, в конце концов, касается верховенства права и демократии. Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то трудное и сложное", - сказал Мадьяр.
При этом он обратил внимание на притеснение этнических венгров на Украине.
"Наша ситуация в Венгрии особенная. У нас есть венгерское меньшинство, живущее на Украине, у которого нет базовых прав. В Центральной Европе в 2026 году! Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. У нас более 100 тысяч венгров, живущие в Закарпатье без базовых прав человека", - сказал Мадьяр.
По его словам, улучшить отношения с Украиной Венгрия готова только после решения вопросов венгерского меньшинства.
"Наше правительство готово открыть новую главу в отношениях с Украиной. Но до этого наше меньшинство должно получить эти базовые права. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне", - сказал венгерский премьер.
Будапешт занял свою позицию по 11 пунктам, переговоры начались, отметил он.
"Посмотрим, как они сложатся. Если они принесут результаты, мы сможем вести переговоры на более высоком уровне. И если и эти переговоры окажутся успешными, я встречусь с президентом (Владимиром) Зеленским в одном из городов Закарпатья, чтобы открыть новый этап в наших отношениях", - сказал премьер Венгрии.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мадьяр сделал внезапное заявление о России
Вчера, 15:18
 
В миреУкраинаБудапештВенгрияЕвросоюзПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала