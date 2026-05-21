Мадьяр сделал внезапное заявление о России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европа вернется к закупкам газа у России по окончании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita.



"Я полагаю, что, когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии", — сказал он.