- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа по окончании конфликта на Украине.
- По его мнению, закупки возобновятся из-за более низкой стоимости российского газа, что обусловлено факторами конкуренции и географии.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европа вернется к закупкам газа у России по окончании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita.
"Я полагаю, что, когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии", — сказал он.
Мадьяр добавил, что политика ЕС значительно изменится после окончания конфликта, он надеется, что это произойдет быстро.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
