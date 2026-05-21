Спикер нижегородского парламента Люлин отмечен фондом "Защитники Отечества"
18:26 21.05.2026 (обновлено: 18:50 21.05.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин отмечен фондом "Защитники Отечества"

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПервый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил благодарность государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального парламента.
От имени руководителя фонда статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой награду вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
"Благодарность спикеру регионального парламента объявлена за активное участие в деятельности государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Особо отмечен личный вклад Евгения Люлина в организацию и проведение межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества", проходившем в Нижегородской области в прошлом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при активном участии председателя законодательного собрания Нижегородской области депутаты и сотрудники аппарата парламента оказывают гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. С 2022 года направляется помощь бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации.
"Также Евгений Люлин является наставником боевого офицера, дважды кавалера ордена Мужества Александра Молгачева, участника регионального этапа федеральной программы "Время Героев". В настоящее время участники проекта проходят практику при комитетах регионального парламента. Инициативные предложения героев СВО постоянно используются в законотворческой работе", - подчеркивается в сообщении.
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАнна Цивилева
 
 
