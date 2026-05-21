Спикер нижегородского парламента Люлин отмечен фондом "Защитники Отечества"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил благодарность государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального парламента.

От имени руководителя фонда статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой награду вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Благодарность спикеру регионального парламента объявлена за активное участие в деятельности государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Особо отмечен личный вклад Евгения Люлина в организацию и проведение межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества", проходившем в Нижегородской области в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при активном участии председателя законодательного собрания Нижегородской области депутаты и сотрудники аппарата парламента оказывают гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. С 2022 года направляется помощь бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации.