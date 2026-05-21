Более 650 команд соберутся на Дне футбола в столичных "Лужниках"

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. День футбола пройдет 24 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники", в спортивном празднике примут участие более 650 команд, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.



На 50 футбольных полях участники продемонстрируют свои навыки. Каждый желающий сможет окунуться в увлекательный мир футбола. Для гостей подготовлены необычные активности: от аэрофутбола, кикера и класка до роботофутбола, виртуального футбола, снукбола и дуйбола, где мяч загоняется в ворота при помощи силы выдоха.



Также пройдет гала-матч, в котором известные футболисты сразятся против 100 детей, и состоятся автограф-сессии. Любители футбола получат возможность познакомиться с итальянскими наставниками Андреа Пирло и Марко Матерацци, а также российскими спортсменами Артемом Дзюбой и Андреем Аршавиным.



На сцене выступят: Zivert, Shaman (Шаман), Татьяна Буланова, Uma2rman и другие звезды.



Все активности для гостей будут бесплатными.