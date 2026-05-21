Лукашенко рассказал о совместной с Россией тренировке ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что о совместной с Россией тренировке ядерных сил они с Владимиром Путиным договорились еще зимой.
- Путин и Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
- В тренировке были задействованы тысячи человек и большое количество техники в обеих странах.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что о совместной с Россией тренировке ядерных сил они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились еще зимой, передает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении уточняется, что речь шла как об оружии, размещенном на территории Белоруссии, так и о российской ядерной триаде.
"Это давно запланированное мероприятие. Мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Президент Белоруссии обратил внимание и на масштаб тренировки: в ней были задействованы тысячи человек и большое количество техники в обеих странах.