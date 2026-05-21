Лукашенко назвал истерию Запада из-за тренировки ядерных сил напрасной

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал понятной, но напрасной истерию Запада из-за совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает агентство Белта.
Лукашенко выразил уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя", поскольку подобного рода мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. "Поэтому беситься не надо", - сказал белорусский лидер.
Возможно, такая реакция связана с участием в тренировке президентов Белоруссии и России, предположил Лукашенко. "Наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", - сказал он. По его словам, логично, что для выработки навыков использования ядерного оружия необходимо проводить тренировки.
Лукашенко сообщил, что министр обороны докладывал о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Белоруссии и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит. Белоруссия, в свою очередь, также наблюдает за ситуацией в соседних странах на определенную глубину, и для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения, причем самые передовые и солидные, используемые в том числе во взаимодействии с Россией, сказал Лукашенко.
"Поэтому мы тоже видим, что там происходило", - сказал глава государства.