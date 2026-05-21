Лукашенко: ЕС подталкивает Украину к эскалации на белорусском направлении

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Европейцы подталкивают Владимира Зеленского к шантажу и эскалации на белорусском направлении, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского ", - сказал Лукашенко , слова которого приводит агентство Белта

По его мнению, Зеленскому пришлось что-то говорить, а дальше ему понравилось это говорить.