Белоруссия готовится к войне по полной программе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.05.2026
17:22 21.05.2026 (обновлено: 17:26 21.05.2026)
Лукашенко: Белоруссия на всякий случай готовится к войне "по полной программе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия готовится к войне, заявил президент республики Александр Лукашенко.
  • По словам Лукашенко, будет война или нет — зависит не от Белоруссии.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия на всякий случай готовится к войне по полной программе, но будет война или нет - зависит не от Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет – это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая зеленая страна – мы готовы и дальше так жить", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Не будет этой войны – ну и слава Богу, что ее не будет", - добавил президент Белоруссии.
