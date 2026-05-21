Белоруссия готовится к войне по полной программе, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия на всякий случай готовится к войне по полной программе, но будет война или нет - зависит не от Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет – это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая зеленая страна – мы готовы и дальше так жить", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Не будет этой войны – ну и слава Богу, что ее не будет", - добавил президент Белоруссии.